Tuttosport: “Juric sprona chi si deve guadagnare il rinnovo a fare bene”

"Mancano 9 partite, per i granata. Sbagliando il meno possibile, una rimonta almeno parziale potrà andare in onda. Vietato essere disfattisti: tutt’altro, si impone la speranza di una riscossa. Emotiva, caratteriale e pratica: nel rendimento, e quindi anche nel risultato finale". Così Tuttosport sulla possibile rimonta del Torino: i granata cercano la vittoria con la Salernitana per mantenere vive le speranze europee. E ancora: Il rischio di una qual certa pressione psicologica potrebbe creare trappole balorde. Il tecnico, esperto com’è, non nega, ma passa oltre per espandere solo un profilo motivazionale positivo: "I giocatori non dovranno patire pressioni psicologiche, al contrario devono affrontare benissimo, cioè con lo spirito giusto, sia la gara che ci attende sia quelle successive". E lo spirito giusto non può che essere un grande spirito: quello tipico che anima chi vuole rimanere, chi deve dimostrare di voler continuare a giocare nel Torino anche nella prossima stagione". Infine il tecnico sprona dei calciatori che devono guadagnarsi il rinnovo: "Juric punzecchia Vlasic per scuoterlo ("vorrei che tornasse quello brillante dell’autunno, prima del Mondiale"), stimola anche Singo ("può fare di più, ma l’unico problema per lui che vedo è legato al contratto", alla scadenza nel 2024: "una questione che riguarda soprattutto le decisioni della società"). Parla di staffette possibili per Radonjic e Karamoh, così come sull’altro versante della trequarti per Vlasic e Miranchuk".