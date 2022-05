Tuttosport: “Juric vuole Praet e Mandragora, su Belotti nessuna novità”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Dopo il summit di mercato e di programmazione della prossima stagione di ieri - lunedì 23 maggio - a Milano, non c'è ancora nessuna novità per quanto riguarda la situazione di Andrea Belotti. Ivan Juric naturalmente si augura che il capitano resti. I vertici granata si aspettano la risposta del Gallo in questa settimana. "Juric ha anche ribadito la necessità di avere pure nella prossima stagione Mandragora (proprietà Juve, il patron pianifica un riscatto con lo sconto: probabilmente domani l’incontro Vagnati-Cherubini) e Praet (qui si lavora a un prestito bis via