Tuttosport: “La Fiorentina torna sulla tracce di Belotti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

La Fiorentina è tornata sulle tracce del Gallo Belotti. Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina a giugno non riscatterà Piatek dall'Herta Berlino e Cabral non sta convincendo a pieno la società: per questo Commisso sta pensando proprio al capitano granata per rinforzare l'attacco della Viola. Ma non solo la Fiorentina, su Belotti - scrive il quotidiano - ci sarebbero anche il Napoli (che potrebbe dire addio a Osimhen a fine stagione), l'Atalanta e la Roma. Non è da escludere però che il capitano possa rinnovare con il Torino: "Io ho sempre