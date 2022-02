Tuttosport: “La sfida dei giganti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Tutto pronto per il Derby della Mole che andrà in scena questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Diversi sono i duelli decisivi di questa sera: Vlahovic contro Bremer e De Ligt contro Belotti. Le sorti della partita passeranno soprattutto da questi duelli. Il difensore brasiliano è già riuscito a fermare l'uragano Vlahovic con la maglia della Fiorentina in questo campionato: passato alla Juventus nella sessione di mercato di gennaio, il granata si ritroverà il serbo ancora una volta da avversario.