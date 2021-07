Tuttosport: “Lapadula sogna il Toro, ma il suo destino dipende da Zaza”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Conclusi gli Europei e la Coppa America, il calciomercato entra nel vivo. Per quel che riguarda il Torino, secondo Tuttosport, un obiettivo per l'attacco sarebbe Gianluca Lapadula, che è di Torino e ha disputato un'ottima Coppa America con la maglia del Perù. Il suo destino si intreccia con quello di Simone Zaza. Queste le parole del quotidiano: "Prima di partire per il Brasile, Lapadula ha detto ai suoi agenti che gli piacerebbe tornare a Torino, la sua città, per indossare la maglia granata. Discorso portato avanti anche dal padre che lo segue con grande attenzione nella sua carriera. Con Vagnati, per adesso, c’è stato qualche contatto informale: il giocatore sembra indicato per Juric, ma prima di affrontare il discorso con più decisione il Toro deve trovare una collocazione per Zaza che in questi anni non ha mai convinto più di tanto. Zaza piace al Verona (che però deve liberarsi di Kalinic) e al Cagliari ma la proposta più intrigante - dopo i sondaggi del Bologna - è arrivata dal Parma. E’ vero che il club emiliano è in Serie B ma con la nuova proprietà è ambizioso (e lo conferma l’acquisto di Buffon) ed è l’unico che può garantirgli lo stipendio che percepisce in questo momento in granata. Decisivi i prossimi giorni".