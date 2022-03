Tuttosport: “L’assenza di Praet pesa, senza di lui tracollo di prestazioni”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Pesa e non poco l'assenza di Praet, senza il trequartista belga il Toro ha fatto registrare un netto calo di rendimento come si può leggere sulle pagine odierne di Tuttosport: "Anche perché la sensazione è decisamente suffragata dai numeri, talmente evidenti da non poter essere ignorati. Per esempio: il Torino con Praet in campo ha tenuto una media di 1,8 punti a gara, senza di lui una di 0,4. E ancora: con il belga la squadra ha realizzato una media di 1,5 gol a partita, senza di lui una di 0,6. Coincidenze? Improbabile, anche perché il campione è significativo: 17 match di Serie A hanno visto in campo il numero 22, mentre in 12 occasioni è stato costretto al forfait. E questo porta, inevitabilmente, a una prima riflessione sul futuro, dato che il belga è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Tanti per un giocatore sbarcato a Torino con l’etichetta dell’infortunato cronico, nomea che certo non ha saputo smentire".