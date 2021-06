Tuttosport: “Le proposte di Vagnati: Gudmundsson e il baby Antiste”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Le proposte del direttore sportivo Davide Vagnati sulle colonne di Tuttosport. Si legge: "Vagnati ha sfoderato un nome tutto suo. E ha tirato fuori dal cilindro Gabriel Gudmundsson, 22enne terzino sinistro del Groningen in Olanda, però svedese, già cresciuto pure nelle varie Nazionali giovanili in patria, Under 21 compresa. E’ un pallino del ds anche perché conosce i costi: 3,4 milioni. E’ già stato ampiamente sondato anche da Napoli, Lipsia, Manchester City e Borussia Dortmund. Tra l’altro: mica Juric vuole solo croati oppure suoi ex giocatori, tipo il 19enne attaccante Salcedo. Si può trovare di meglio. Come Antiste, 18enne stellina decollata nella B francese, col Tolosa. Scadenza 2022! Meriterebbe eccome, inizialmente come riserva della riserva di Belotti, da far crescere con intelligenza sul lungo periodo. Non a caso anche il Milan lo sta seguendo da tempo. E l’Atalanta, ora. Vagnati sta indagando".