Tuttosport: “Lo stadio Olimpico di proprietà del Toro? Cairo ci lavora”

Tra i progetti del Torino, insieme al traguardo Europa da raggiungere, è lo stadio di proprietà: il presidente Urbano Cairo è infatti al lavoro con il Comune per trovare un accordo sullo Stadio Olimpico Grande Torino. L'Assessore allo Sport del Comune di Torino ha confermato che si sta lavorando non solo per l'Olimpico, ma anche per il Robaldo e il Filadelfia. "Il primo, grande ostacolo è rappresentato dall’ipoteca (originariamente da 38,6 milioni) apposta quando il vecchio Torino di Cimminelli saltò in aria (2005; l’impianto tornò in mano alla Città, con successivo affitto dello stadio). Ebbene, nessun privato potrà mai essere interessato all’acquisto di uno stadio ipotecato: trovare il modo per estinguere quell’ipoteca attraverso una trattativa con l’Agenzia delle Entrate è dunque il primo vero nodo da sciogliere. E risulta che i dialoghi tra i vertici della Giunta e il club granata si stiano già da tempo orientando anche in questa direzione: un passo in avanti decisamente significativo", scrive Tuttosport. Nel frattempo, i lavori al Robaldo, dopo qualche intoppo, stanno procedendo a passo svelto. Ma l'attenzione è rivolta anche alla gara di domani, 22 aprile, contro l'Atalanta. Le due squadre, si stanno "affrontando" anche in chiave calciomercato: il dt granata Davide Vagnati, infatti, sembrerebbe aver messo gli occhi su Cambiaghi, proprietà appunto dei nerazzurri.