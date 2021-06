Tuttosport, Lucescu: “Supryaga in A? Sarebbe un affare per tutti”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

Tuttosport dedica ampio spazio ai movimenti di mercato che potrebbero coinvolgere il Torino a partire da giovedì 1° luglio, giorno in cui la sessione estiva prenderà ufficialmente il via. Negli ultimi giorni al club granata è stato accostato il nome di Vladyslav Supryaga , centravanti classe 2000 in forza alla Dynamo Kiev di Mircea Lucescu . Ed è proprio il tecnico ex Inter a fare l'identikit del ragazzo. "Shevchenko non l'ha portato all'Europeo e sicuramente lui ci è rimasto male - spiega Lucescu - ma deve ancora crescere". Poi sul possibile approdo in A di Supryaga: "E' un talento e se avesse la possibilità di andare in Serie A gli direi subito di farlo".

Tuttosport sposta poi il proprio focus su Andrea Belotti, sul quale sarebbe vivo l'interesse dell'Arsenal. Il presidente Cairo, per scongiurare il rischio di perderlo a zero l'anno prossimo, ha fissato il prezzo per il Gallo: 34 milioni, cifra che un club come i Gunners non dovrebbero avere problemi ad investire. In entrata resta molto seguito Riccardo Orsolini, sul quale però c'è anche la Lazio. Vagnati ha perciò puntato in un'altra direzione, avviando contatti con la Sampdoria per Gianluca Caprari. Sullo sfondo, anche Fabio Borini, più volte accostato al Toro e ora, con Juric in granata, tornato alla ribalta. Ancora nessuna novità invece sul fronte Junior Messias dopo le prime parole tra Vagnati e Ursino. Da decifrare anche la situazione di Ola Aina, rientrante dal prestito al Fulham, ma fortemente legato alla società inglese, come da lui stesso ammesso nell'intervista rilasciata alla testata nigeriana The Nation Online.