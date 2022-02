Tuttosport: “Mancini, messaggio a Belotti: “Dai il massimo al Toro, ti aspettiamo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Manca pochissimo al ritorno in campo di Andrea Belotti. Quasi due mesi e mezzo dopo la lesione di secondo grado alla coscia destra rimediata nel corso del match con la Roma, il Gallo ha infatti cominciato a svolgere buona parte delle sedute di allenamento con i compagni e viaggia verso il ritorno tra i convocati del Toro per la sfida con il Venezia. Il Capitano granata sta facendo di tutto per ritornare a disposizione di Juric, ma anche per ritrovare la convocazione in Nazionale. Sotto questo aspetto, il sostegno del Ct azzurro Mancini in questi mesi di recupero non è mai mancato e, proprio di recente, ha inviato a Belotti un messaggio di supporto, come riporta Tuttosport nell'edizione odierna del quotidiano. Si legge: "In tutto questo periodo, il commissario tecnico e i suoi collaboratori hanno mantenuto i contatti con il Gallo seguendo passo dopo passo la sua rieducazione senza fargli mancare parole di incoraggiamento. Le ultime sono arrivate qualche giorno fa. Uno stretto collaboratore del CT, a nome ovviamente di Mancini e di tutto lo staff azzurro, lo ha rasserenato sul futuro in Nazionale, spronandolo a far bene in granata. Il contenuto della chiamata “federale” è pressappoco vicina a un invito: «Caro Andrea, forza, stai tranquillo, ti teniamo sempre in considerazione. Adesso pensa a fare bene con il tuo Toro, dacci dentro e ci vedremo presto»".