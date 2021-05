Tuttosport, Mick Wallace: “Il Toro è uno stile di vita”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Intervistato da Tuttosport, l'europarlamentare irlandese Mick Wallace da sempre tifoso del Torino: una passione che il 65enne di Wexford ha sempre esibito con orgoglio: prima nella sua Irlanda, dove ha fondato un club giovanile con inevitabilmente un toro nello stemma. "Come è nata la mia passione per il Torino? Grazie a mia sorella Mary, che nel 1985 si è trasferita a San Mauro Torinese per motivi di lavoro. Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, differente da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono innanzitutto i tifosi. In mezzo a loro mi sento a mio agio, circondato da persone vere e genuine: portano avanti una

filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia". Poi rivela un aneddoto di come gli è venuto in mente presentarsi in Parlamento con la maglia granata: "Credo innanzitutto che i politici debbano essere i fedeli rappresentanti della gente comune: per questo ruolo non vedo

come un abito possa essere più indicato di un altro. Ho indossato più volte la casacca granata in segno di rispetto per gli straordinari tifosi del Toro, di cui mi onoro di far parte: abbiamo anima e passione, qualità sempre più rare nel calcio odierno".

