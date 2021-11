Tuttosport: “Milinkovic, il patto con Juric: potrà battere una punizione”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Torino-Udinese è stata di certo la miglior partita stagionale di Milinkovic-Savic, il quale, con 2 parate decisive, ha permesso ai granata di conservare il vantaggio acquisito e centrare la vittoria. I suoi interventi salva-risultato, uniti anche alla buona gestione di palla con i piedi, sono dimostrativi dei forti miglioramenti del serbo, sul quale, ad inizio stagione, c'era non poco scetticismo. Vanja ha sempre e comunque lavorato sodo e adesso sta cogliendo i frutti della sua dedizione, tanto che sinora, tranne un'amichevole estiva, ha sempre giocato lui titolare. E' un pilastro di questo Torino e, in più, stando a ciò che riporta Tuttosport nell'edizione odierna, avrebbe strappato una promessa a Juric: "Appena sarà possibile, magari a fine partita con risultato acquisito, oppure in svantaggio a tempo quasi scaduto, gli verrà concessa questa possibilità di calciare una punizione e fare gol. Del resto lo ha ben detto lui, che è pronto a giocare in qualsiasi ruolo. Anche centravanti. Di testa nel finale ci ha già provato. Su calcio piazzato, con una sventola delle sue, non vede l’ora".