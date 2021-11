Tuttosport: “Milinkovic-Savic e Bremer regalano due primi posti al Torino”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Guardando i numeri delle statistiche ufficiali della Lega Serie A, due dati vedono il Torino al primo posto. Il primo riguarda Milinkovic-Savic, il granata è il portiere più protetto. "Merito innanzi tutto del pressing alto tarato da Juric tra mediana e centrocampo avversario - si legge su Tuttosport - : il Torino si sbilancia in avanti senza sbilanciarsi dietro". L'altro riguarda Bremer. Il brasiliano è il difensore che ha recuperato più palloni: 122. Sperando che questi dati possano rimanere sempre positivi, ora il Torino deve pensare alla prossima sfida di campionato, la trasferta all'Alberto Picco contro lo Spezia. Ivan Juric, invece, deve pensare a chi schierare accanto a Sasa Lukic con Mandragora e Pobega fuori (uno per infortunio, l'altro per squalifica).