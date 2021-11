Tuttosport: “Momento magico per Vanja, dalla Nazionale alle sirene laziali”

Tutte le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

Ne ha fatta di strada Vanja Milinkovic-Savic, da riserva a titolare nel Torino fino all'esordio con la Nazionale maggiore serba in amichevole contro il Qatar. Il portiere ha saputo combattere le critiche che in molti gli avevano riservato ancora prima dell'inizio del campionato, e si è dimostrato capace di raccogliere la pesante eredità di Salvatore Sirigu. Pochi gol subiti e tre clean sheet in stagione (contro Salernitana, Sassuolo e Sampdoria) che gli sono valsi l'interessamento della Lazio per la prossima stagione, come riporta Tuttosport: "Sullo sfondo, per il serbo, ci sono ora sirene di mercato che lo vorrebbero nel mirino della Lazio, per la prossima stagione. Consapevoli di perdere Strakosha a fine campionato a parametro zero, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi anche sull’estremo del Torino, puntando magari sulla presenza del fratello Sergej a fare da sponsor". Per ora i granata si godono il loro numero uno, e in ottica mercato di gennaio il presidente Cairo ha fatto capire che, prima di investire, bisognerà trovare una sistemazione per quei giocatori non considerati al centro del progetto, da Izzo a Baselli passando per Verdi e Zaza.