Tuttosport: “Nandez può arrivare al Toro, ma Cairo detta le sue condizioni”

Tuttosport questa mattina fa il punto sulle ultime novità di mercato sia in entrata che in uscita del Torino. In seguito all'infortunio di Fares che ha già finito la stagione, i granata si sono messi alla ricerca di un sostituto e il nome che propone il quotidiano piemontese è quello di Lucas Piton, terzino sinistro del Corinthians. Si tratta di un giocator giovane di appena 21 anni e per il quale Vagnati sta cercando di abbassare le richieste del club brasiliano che per ora vuole 5 milioni per liberare il ragazzo.