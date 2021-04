Tuttosport: “Occasione Joao Pedro. E Cragno per il dopo Sirigu”

Rassegna Stampa / Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Mercoledì dedicato al calciomercato per Tuttosport. Un vecchio pupillo del Torino torna in auge, si tratta di Joao Pedro e insieme a lui anche il portiere dei sardi Alessio Cragno. Si legge: "Indubbiamente il patron Giulini dopo la campagna di rafforzamento estiva non pensava di trovarsi in questa situazione, come dopo aver preso Rugani, Duncan e soprattutto Nainggolan a gennaio certo non avrebbe immaginato di essere relegato oggi a cinque punti dal quart’ultimo posto: occupato proprio dal Toro a quota 27. Un Toro che già l’estate scorsa - ma i primi sondaggi risalgono al precedente mese di marzo - aveva provato a costituire la coppia di attaccanti formata da Belotti e Joao Pedro. La forbice, ampia, tra la richiesta del Cagliari e la proposta di Cairo bloccò tuttavia lo slancio di Vagnati. E pure Cragno, quando Sirigu e il club granata stavano ragionando sul da farsi, era entrato nel novero dei papabili per la sostituzione dell’azzurro. Due piste, quelle che conducono all’attaccante brasiliano e al portiere che spera nel ruolo di terzo nell’Italia che parteciperà al prossimo campionato Europeo (primo e vice sono Donnarumma e Sirigu), che il Toro non ha mai abbandonato".