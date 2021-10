Tuttosport: “Oggi la decisione su Praet, caviglia permettendo”

Notizie, aggiornamenti e approfondimenti sul Torino nei principali quotidiani in edicola

Su Tuttosport si analizzano le parole di Ivan Juric in conferenza stampa, da quelle di protezione nei confronti di Andrea Belotti a quelle rivolte alla società in riferimento alla volontà di essere credibile nei confronti di Urbano Cairo, passando per l'elogio alle qualità di leader dell'infortunato Rolando Mandragora. In vista di questa sera tengono banco le condizioni di Dennis Praet, con una caviglia dolorante che potrebbe precludergli un posto dal 1' o anche uno spezzone di gara, secondo il quotidiano. Chi ci sarà è invece Fabio Quagliarella, grande ex della partita. Focus infine sul mercato, con le sirene dell'Inghilterra che sembrano interessate al Gallo.