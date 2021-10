Tuttosport: “Patto segreto tra Juric e Belotti per il futuro del capitano”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni: occhi puntati verso Torino-Sampdoria

Tuttosport torna sull'argomento caldo degli ultimi mesi in casa Torino: il rinnovo di Andrea Belotti. Il quotidiano sportivo torinese sottolinea come il capitano granata possa essere convinto direttamente da Ivan Juric con una squadra in grado di lottare per l'Europa. Si legge: "Un patto segreto tra Juric e Belotti con sullo sfondo il contratto. Subito dopo la partita contro il Milan il tecnico croato ha spiegato la situazione. Il Gallo non ne fa solo una questione economica. Anche per lui i soldi sono importanti, ma non sono tutto. La sua ambizione è quella di giocare in una squadra competitiva che possa disputare le coppe europee. E’ stanco di dover lottare, come è successo in questi ultimi due anni, solo per la salvezza, è stanco di veder le partite europee solo per televisione".