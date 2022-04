Tuttosport: “Pellegri sfida il passato, domenica sarà l’alternativa al Gallo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Pellegri domenica si troverà di fronte il suo recente passato, e considerata l'indisponibilità di Sanabria e Zaza sarà proprio lui l'unica alternativa a Belotti nel ruolo di prima punta, come si legge sulle pagine odierne di Tuttosport: "Al Toro credono in Pellegri, senza discussioni. Il match contro il Milan può diventare il suo momento d’oro. Già, perché da subentrato ha grosse chances di poter scendere in campo, di poter fornire un contributo nella ripresa. La condizione dei compagni di reparto, infatti, lo mette in preallarme: Sanabria (alle prese con una lesione di primo grado al soleo destro) e Zaza (accusa un fastidio al ginocchio sinistro che gli ha fatto alzare bandiera bianca per la trasferta dell'Arechi di sabato scorso) non ci saranno perché ancora ai box, così diventa Pietro l’unica reale alternativa di ruolo a Belotti".