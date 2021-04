Tuttosport: “Per fortuna c’è pure Ansaldi”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi dedicate al Torino

"In vista della sfida dell'Olimpico Grande Torino contro i partenopei, tra i granata si scaldano Cristian Ansaldi e Antonio Sanabria: a Bologna entrambi hanno iniziato dalla panchina per esigenze di turnover, trovando il campo nel secondo tempo, e lunedì dovrebbero tornare dall'inizio nel 3-5-2 di Nicola. L'argentino è una certezza (il confronto con Rodriguez a Bologna è stato fin imbarazzante per lo svizzero) e i numeri lo testimoniano: nelle 13 sfide con Nicola in panchina, Ansaldi è sempre sceso in campo, quasi sempre (10 volte) dall'inizio".