Tuttosport: “Pinamonti e Radu per Bremer: si può fare”.

Tuttsport oggi in edicola informa i lettori sui possibili intrecci di mercato circa il match di domani sera. L'Inter è interessato a Gleison Bremer, autore di una brillante stagione in maglia granata, mentre il Torino vede di buon occhio i nerazzurri Andrea Pinamonti e Ionut Radu. L'attaccante trentino ha già segnato nove reti in questa stagione e il portiere romeno non ha potuto essere valorizzato poichè chiuso da capitan Handanovic.