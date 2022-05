Tuttosport: “Pobega lotta e saluta, serataccia per la difesa”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino chiude il campionato a 50 punti, 13 in più della stagione passata. Questo il focus di Tuttosport, dopo la sconfitta contro la Roma che ha chiuso il campionato. Ai saluti Pobega, che rientrerà a Milanello per poi capire il suo futuro con la società rossonera: "Sua la conclusione più importante del Toro che Luis Patricio è riuscito a neutralizzare. Poi serve diversi palloni invitanti ai compagni, lotta e dà il massimo (a differenza degli altri) nella sua ultima apparizione con la maglia del Toro". Male Rodriguez, Aina e Zima. Il peggiore per il quotidiano è Brekalo: "Si prende i fischi dei tifosi quando lo speaker annuncia la formazione e sbaglia in maniera clamorosa in occasione del gol di Abraham che spiana la strada al successo giallorosso. E di gol ne sbaglia pure uno. Ma perché farlo giocare visto che ha dichiarato di volersene andare?"