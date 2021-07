Tuttosport: “Problemi di concentrazione per Ola Aina. Mandragora indispensabile”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

A Ola Aina serve più concentrazione, quella che in granata non ha mai avuto abbastanza e che continua a non avere in questi primi giorni di lavoro in Valgardena. "Ivan Juric ce la sta mettendo tutta - si legge su Tuttosport - . Ha capito che il ragazzo ha qualità tecniche e corsa, ma sta scoprendo che incontra anche tante e pericolose pause. E le pause nel suo sistema di gioco frenano tutto quello che c’è di positivo. La continuità nelle prestazioni è ciò che a Ola Aina è sempre mancata, il suo più grande limite nella sua prima esperienza al Torino sotto la guida di Walter Mazzarri". Rolando Mandragora ha tutte le caratteristiche per poter comandare ed essere punto di riferimento per i compagni. Il Torino non può farne a meno e Ivan Juric se ne sta rendendo conto. "Proprio dal suo arrivo il Toro ha cominciato a conquistare qualche punto pesante che alla fine l’ha portato alla salvezza anche se sofferta e tra mille peripezie. Ha cambiato il volto della squadra, ha dato ordine a un centrocampo che prima si aiutava solo con i muscoli". Lo spogliatoio è compatto e la squadra sta cercando di seguire sempre di più l'esempio della Nazionale, che tutti al Toro citano con grande ammirazione. "Un gruppo che aspetta il suo campione d’Europa".