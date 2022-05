Tuttosport: “Progetto Toro: i giovani sono il punto da cui partire”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Ex tecnico granata e ora ct dell'Azerbaigian, Gianni De Biasi, dopo la sua esperienza in granata con Cairo all'inizio della sua carriera, esprime così il momento della società e della squadra in generale: "Il Toro sta finendo la stagione nel modo migliore - riporta Tuttosport - e ha posto le basi per un futuro senza patemi, un futuro di crescita. [...] Questo anno di esperienza è servito a Ivan per conoscere i giocatori a disposizione e capire la realtà Toro, credo che lui abbia fatto gran parte del lavoro. [...] Il Toro non può rischiare tracolli economici per inseguire chissà quali sogni, è un progetto che deve essere proiettato nel tempo e si parte con 17 anni di ritardo. Era quello che avevo suggerito di fare al presidente già allora anche se erano i grandi nomi quelli che attiravano in quel periodo. Diciamo che anche ai tempi i discorsi erano quelli, ma ora la situazione è diversa". Spende poi buone parole per Brekalo e Ricci, i due giocatori che più l'hanno colpito in questa stagione. Ora il "Progetto Giovani" del Toro puo' prendere il via: nel gruppo squadra ci sono già dei nomi da cui partire, tra cui Buongiorno, Seck, Zima, Ricci, Singo e Pellegri. La situazione Belotti invece rimane ancora aperta: il Gallo ancora non ha deciso cosa sarà del suo futuro, ma il suo obiettivo ora è riprendersi e dare il meglio di sè, dimostrando di essere ancora un grande giocatore.