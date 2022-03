Tuttosport: “Questo è un Torino allo spreco”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

La svolta che Ivan Juric auspicava nei risultati non è arrivata. Lo scrive nell'edizione odierna Tuttosport, sottolineando però come al netto del gioco espresso e delle occasioni avrebbero meritato i granata. "La solita storia che sta segnando la stagione granata: tanto gioco, nessun gol, pochi punti". Il Toro reclama un rigore che non è arrivato e la striscia di partite senza vittoria arriva a tre punti. E anche l'assenza di gol è un problema. Per Tuttosport si esaltano invece Pobega e Bremer nel confronto con i felsinei, suona la carica anche Berisha che invita il gruppo a liberare la testa.