Tuttosport: “Radonjic fa discutere, sgridato da Cairo posta un gestaccio sui social”

L'edizione odierna di Tuttosport tratta anche il caso legato a Nemanja Radonjicdi cui abbiamo parlato ieri su queste colonne. Il numero 10 granata dopo un ottimo avvio di stagione ha vissuto un calo di forma, e complice certamente anche un atteggiamento non perfetto in allenamento, è stato punito contro Juventus, Inter e Lecce. Nelle ultime tre partite il serbo non è sceso in campo (restando addirittura fuori dai convocati nel derby). Per questi suoi atteggiamenti, secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, è stato anche sgridato dal patron Urbano Cairo. Il numero uno del club granata aveva provato a far rigare dritto Radonjic che però in questo momento è avulso dal resto del gruppo. Juric risponde freddamente alle domande sul suo numero 10 che per tutta risposta ieri ha pubblicato su Instagram una storia con una foto del noto rapper Tupac che fa il dito medio. Si tratta di una foto molto famosa e che per alcuni è un chiaro messaggio al momento che sta vivendo con il Toro.