Torino, le reazioni dei giocatori sui social: Radonjic interrompe il silenzio

Con la rete di Alessandro Buongiorno il Torino è riuscito a strappare la vittoria al Via del Mare, guadagnando 3 punti essenziali, non solo per la classifica, ma ancor di più per il morale. I granata di Juric dopo un periodo buio tornano a vedere uno spiraglio di luce. Simbolica il gol di Buongiorno, che tornato dall'infortunio ha trascinato i compagni per mano alla vittoria. La gioia dei giocatori sui social non ha atteso a farsi sentire e tra i vari post dedicati al compagno di squadra Per Schuurs, risalta agli occhi anche la pubblicazione di un giocatore che da un po' è uscito dai riflettori: Nemanja Radonjic.