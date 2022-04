Tuttosport: “Ricci, Seck e Zima: Juric pesa il futuro del Torino”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tuttosport quest'oggi analizza le prestazioni dei giovani calciatori del Torino dal momento che molti di loro si stanno giocando le loro carte per una permanenza in granata nella prossima stagione. Vengono citati i nomi di Samuele Ricci, David Zima e Demba Seck. I primi due dovrebbero essere certi della loro permanenza nel Toro anche l'anno prossimo mentre l'attaccante ex Spal rimane in bilico perché una decisione sul suo futuro verrà presa non prima dell'estate. La stessa sorte che potrebbe capitare a Pietro Pellegri, che però non è un calciatore di proprietà del Torino in quanto arrivato a gennaio in prestito dal Monaco. Infine il quotidiano piemontese analizza anche il valore di mercato di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano aveva strappato un accordo ad Urbano Cairo al momento del rinnovo del contratto. In caso di offerte da un grande club pari ad almeno 25 milioni di euro, il patron granata avrebbe accettato di cedere il suo numero 3 che avrebbe così l'opportunità di andare a giocare le coppe europee. Il problema che evidenzia Tuttosport è che Bremer ad oggi vale almeno il doppio di questa cifra, motivo per il quale il Toro rischia di perdere molti soldi.