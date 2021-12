Tuttosport: “Rincon, Baselli e Kone verso la cessione, poi l’assalto ad Amrabat”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Da una parte c'è il Toro, che oggi - mercoledì 29 dicembre - torna in campo per iniziare a preparare la prima partita del girone di ritorno, quella di Bergamo contro l'Atalanta in programma il 6 gennaio. Dall'altra c'è il mercato, con il Ds Vagnati che vorrebbe regalare al tecnico Juric almeno un rinforzo di qualità. Ma prima c'è da gestire la situazione relativa agli esuberi, come riportato da Tuttosport: "In particolare in mezzo al campo: sono in tre con le valigie in mano. A cominciare da Tomas Rincon: il venezuelano ha tanti estimatori in Italia e all'estero. Cagliari e Genoa sono le più vigili in Serie A, in B spunta ora il Parma, ma attenzione alla pista brasiliana: l'Internacional di Porto Alegre spera di convincere il giocatore ad intraprendere una nuova vita. [...] Oltre a Rincon, ci sono Daniele Baselli e Ben Lhassine Kone in uscita. Per il primo il Cagliari pare più avanti del Genoa e c'è chi prevede un arrivo-ritorno alla corte di Mazzarri [...] Per Kone invece il Toro starebbe pensando di darlo via in prestito: è un'idea che stuzzica sia il Perugia sia la Spal. Con tre uscite di questo tenore, o anche solo con due, può avanzare la possibilità di un colpo in entrata. Il nome più caldo rimane sempre quello di Sofyan Amrabat: per la Fiorentina è un esubero, per Juric sarebbe un colpo di valore".