Tuttosport: “Rincon e Baselli vicini all’addio al Torino a gennaio”

Quest'oggi Tuttosport parla del Torino in chiave mercato. Secondo il quotidiano piemontese ci sono due elementi della lunga lista di giocatori in uscita dal Toro, che sono molto vicini all'addio già in questo mese di gennaio. Si tratta di Tomas Rincon che piace al Genoa e ha ricevuto l'apprezzamento del tecnico rossoblù Shevchenko. Per il mediano venezuelano sarebbe un ritorno nella squadra del grifone perché ha già giocato lì prima di passare alla Juventus e poi in seguito di trasferirsi nel Toro. Il secondo giocatore che ha già delle richieste è Daniele Baselli che piace a Bologna e Cagliari. In entrambe le squadre ritroverebbe un suo ex allenatore del Toro, rispettivamente Mihajlovic e Mazzarri. Oltre a loro due sulla lista degli esuberi rimangono ancora Zaza, Izzo, Verdi (piace al Bologna) e Warming. Quest'ultimo però partirebbe solo in prestito, Juric apprezza le sue qualità e l'obiettivo è solo dargli più minuti.