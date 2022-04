Tuttosport: “Rivoluzione Toro, Vagnati cerca dieci nuovi giocatori”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Quest'oggi Tuttosport traccia la linea guida per la prossima sessione di mercato estivo del Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, la società granata sarebbe alla ricerca di addirittura dieci nuovi giocatori per l'anno prossimo. Il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati e l'allenatore Ivan Juric dovranno cercare di migliorare la rosa granata sapendo però che dovranno quasi certamente sostituire due pezzi pregiati come Bremer e Belotti. In partenza dovrebbero esserci anche giocatori come Milinkovic-Savic, Ansaldi, Linetty, Zaza e Warming oltre a Pobega e Pjaca che torneranno nelle squadre proprietarie dei loro cartellini. Per questa ragione, secondo Tuttosport, il Torino dovrà cercare di acquistare ben 10 nuovi elementi: un portiere (due nel caso in cui Gemello venisse prestato), due centrali di difesa, un esterno destro più uno sinistro, un centrocampista al posto di Pobega, due trequartisti alternativi a Brekalo e Praet e infine un centravanti importante al posto di Belotti.