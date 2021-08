Tuttosport: “Segre per sbloccare Messias. Rincon e Verdi per Orsolini”

La pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al Toro

Grande spazio riservato al mercato sull'edizione odierna di Tuttosport. In cima alla lista dei desideri c'è Junior Messias: i granata hanno proposto ai calabresi anche il prestito gratuito di Jacopo Segre, mossa che potrebbe rivelarsi decisiva per sbloccare l'operazione. Intanto Milan e Sassuolo devono sistemare alcuni esuberi prima di buttarsi sul trequartista del Crotone. Per Orsolini i granata hanno proposto anche Rincon oltre a Verdi ed un conguaglio economico. In caso di cessioni di giocatori fuori dai piani, il Toro potrebbe puntare a chiudere il doppio colpo. Bloccato lo scambio tra Izzo e Walukiewicz: il napoletano non sta accettando il trasferimento in Sardegna.