Tuttosport: “Simeone o Joao Pedro per sostituire il Gallo”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"La speranza - scrive Tuttosport - è che Andrea Belotti - oltre al difensore Gleison Bremer - rimanga al Torino. [...] La situazione del Gallo è chiara a tutti: in scadenza di contratto, già adesso, può accordarsi con una nuova squadra senza che il Torino prenda un euro, né possa dire niente. Però non lo ha ancora fatto. E a Juric, solo pochi giorni fa, ha ribadito che la decisione definitiva la prenderà alla fine della stagione": in caso, i granata devono pensare ad un sostituto, e i possibili nomi già sulla lista del ds Vagnati sono Simeone, dal Verona, e Joao Pedro, dal Cagliari avversario del Torino nella sfida di domenica, 27 febbraio. Oltre a Bremer e Belotti, Ivan juric deve fronteggiare anche il ritorno al Milan di Pobega e gli eventuali riscatti di Praet e Pjaca: per questi motivi il mercato di gennaio è stato svolto con un occhio di riguardo. Il riscatto di Brekalo, al contrario, sembra essere stato deciso, su una cifra intorno agli 11 milioni. In porta invece, la situazione Milinkovic-Savic rimane invariata: il tecnico croato, contro il Cagliari è determinato a schierarlo a difendere i pali granata e, dunque, il serbo avrà l'ennesima chance di dimostrare il suo valore dopo le ricadute delle ultime prestazioni.