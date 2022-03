Tuttosport: “Singo è vittima di pubalgia, Juric dovrà gestirlo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina Tuttosport riporta una notizia che potrà far poco piacere ai tifosi del Torino. Secondo quanto affermato dal quotidiano piemontese Wilfred Singo soffre di pubalgia. Sarebbe questa la motivazione per la quale è rimasto fuori nell'ultimo match dei granata, perso 1-2 in casa contro il Cagliari. Si tratta di un problema fisico che è sempre molto delicato da curare e che rende le tempistiche di guarigione incerte. Per questa ragione il tecnico del Toro Ivan Juric dovrà gestire l'esterno ivoriano il più possibile. Secondo Tuttosport sarebbe addirittura già da qualche mese che Singo soffre di questi sintomi che ciclicamente compaiono e spariscono. A quanto si legge, il classe 2000 granata non avrebbe intenzione di farsi operare per il momento.