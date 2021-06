Tuttosport: “Sirigu ai saluti: via libera per Genoa, Cagliari o Juve”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

L'avventura di Salvatore Sirigu al Torino è giunta ai titoli di coda, così scrive Tuttosport in data odierna. Si legge: "Forse è arrivato il momento di salutarsi perché nell’ultimo periodo i rapporti tra Sirigu e il Torino si sono raffreddati. E’ la colpa non è del portiere, che pure ha comunque qualche responsabilità. Urbano Cairo ha deciso di anticipare il divorzio visto che - come spiegato all’inizio - tra i due ci sono stati tanti, troppi problemi che mai nessuno ha negato.Il Toro ha messo gli occhi su Lorenzo Montipò, 25 anni, protagonista in queste ultime tre stagioni a Benevento. Potrà considerarsi titolare in granata? Si vedrà, spetterà a Juric stabilirlo. E all’allenatore croato non dispiace neppure Marco Silvestri, 30 anni, nell’ultima stagione a Verona, ma qui i costi sono di tutt’altra natura. Trattasi di suggestione, insomma. Sirigu dal canto suo è ora nel mirino della Juve. Questo mentre su Sirigu gravitano pure Genoa e Cagliari: soluzioni che saranno analizzate nei prossimi giorni".