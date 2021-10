Tuttosport: “Sirigu l’anti Gallo, da paladini granata ad avversari “

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Tuttosport analizza nell'edizione odierna i temi caldi in vista della partita con il Genoa e le situazioni di mercato ancora aperte in casa Torino. Delle ultime fa parte il capitano Andrea Belotti, che continua a tacere sul rinnovo. Le parole di Urbano Cairo hanno palesato la distanza tra le parti, e nel frattempo - secondo quanto riporta il quotidiano - Davide Vagnati si starebbe già attivando per un possibile piano B, in caso di eventuale cessione. Più immediato invece il confronto con chi, durante l'ultimo mercato, è stato salutato: Salvore Sirigu torna a Torino per la sua prima da ex e cercherà proprio di fermare il Gallo. Nel frattempo Rolando Mandragora si è operato e sarà costretto a guardare un match, di cui anche lui sarebbe stato ex, da casa.