Tuttosport: “Spunta la pista Milik per il Torino, il polacco vuole l’Italia”

Questa mattina Tuttosport fa il punto della situazione sul mercato in entrata e in uscita del Torino. Secondo il giornale piemontese, il nome nuovo per l'attacco dei granata è quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti ex Napoli oggi è del Marsiglia e avrebbe intenzione di tornare a giocare in Italia. Il bomber polacco nonostante non stia trovando moltissimo spazio alla corte di Sampaoli ha già realizzato 20 gol in questa stagione. Il nome di Milik è spuntato sui taccuini della dirigenza granata perché quest'estate il toro dovrà fare molti cambi nel reparto d'attacco. Belotti sembra sempre più vicino all'addio, Zaza è sul mercato da due anni e il destino di Pellegri è ancora un punto di domanda. L'unico certo della permanenza sembra essere Sanabria.