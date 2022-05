Tuttosport: “Superga tra lacrime e speranza: Belotti accolto dai cori dei tifosi”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo qualche anno, il Torino puo' dire di essere tornato a casa: nel giorno del 4 maggio, la commemorazione del Grande Torino si è svolta prima al Cimitero Monumentale, poi alla basilica di Superga, raccogliendo migliaia di tifosi e non e riunendo tutti quanti intorno alla squadra, in memoria degli Invincibili. "È un ponte - scrive Tuttosport - tra un passato che è già storia e un domani ancora da immaginare, il 4 maggio di Andrea Belotti. Un cammino da percorrere a testa alta e con il granata nel cuore. Perché di granata come lui e più di lui negli ultimi lustri non se ne sono visti. Quando arriva a Superga il sole domina il cielo e quasi riscalda. Il resto, alla discesa dal pullman, lo fanno i cori della sua gente, assiepata nello spiazzale per salutarlo nel migliore dei modi": il capitano granata è stato così accolto da tutti i tifosi granata, con cori di sostegno e di speranza nel rivederlo ancora con la maglia del Toro. A lui il compito di leggere i nomi dei 31 caduti quel 4 maggio 1949, circondato dalla commozione e dal ricordo di tutte le persone lì presenti.