Tuttosport: “SuperZima alla Bremer, una magia da riscatto per Brekalo”

Anche Tuttosport celebra la vittoria del Torino contro il Verona, definita "brillante e scoppiettante, ma anche corposa e carnale". Decide un gran gol di Brekalo, "una magia da riscatto: attesa entro la mezzanotte di oggi la definizione del suo acquisto". Ma il croato non è l'unico protagonista, perché in difesa a brillare è stato Zima, alla prima da vice-Bremer: "Qualche buon anticipo su Simeone, si mette in mostra anche in qualche scorribanda offensiva su calcio piazzato: sostituire Bremer non è certo un'impresa facile, ma il ceco si difende bene". Lodi anche per Berisha, autore di più di una parata d'autore, e per un Belotti come sempre generosissimo.