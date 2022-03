Tuttosport: “Torino all’ultimo posto in Europa per gol fatti in trasferta”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Un cambio di rotta negativo quello che sta affrontando il Torino negli ultimi due mesi di campionato, e Juric non pu' che pensare al futuro della squadra: prima la sicurezza Milinkovic-Savic (convocato in nazionale), poi Berisha (anch'egli con un posto nella nazionale albanese) che si è condannato, in parte, con quell'errore sul gol del Genoa a Marassi. Il tecnico granata ha dei nomi in testa, tra cui Strakosha - che ancora non ha rinnovato con la Lazio - Meret - attualmente infortunato alla schiena - e Semper: quest'ultimo, portiere croato del Genoa, ha richiamato l'attenzione dello staff tecnico granata. Sempre in ambito nazionali, invece, Singo - dopo la convocazione raggiunta con la Costa d'Avorio - è stato costretto a tornare sotto alla Mole: il giocatore granata dovrà rimettersi in sesto in seguito alla pubalgia accusata negli ultimi giorni, e che gli farà saltare gli impegni con la sua nazionale. Anche per Josip Brekalo le notizie non sono buone: positivo al Covid 19, salterà le amichevoli in programma con la Croazia (con la speranza di negativizzarsi nel minor tempo possibile). E se brutte notizie arrivano dalle nazionali, anche dall'Europa non sono da meno: il Torino è la squadra che ha segnato meno reti in trasferta di tutte. Soltanto 7 sono i gol messi a segno dai granata nelle gare lontano dal Grande Torino: "I granata, infatti, in campionato hanno finora segnato la miseria di 7 gol in 14 partite. Ebbene: nei principali tornei europei nessuno ha fatto peggio".