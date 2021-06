Tuttosport: “Torino, la Juventus pensa a Sirigu come vice Szczesny”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Come di consueto d'estate, Tuttosport riempie le pagine del suo quotidiano con moltissime notizie di calciomercato. Nell'edizione odierna scrive di come Sirigu e Belotti siano profili interessanti per il mercato juventino, dato che la squadra bianconera sta cercando un portiere da affiancare a Szczesny e un attaccante centrale. Per quanto riguarda Sirigu si legge: "Salvatore Sirigu è un’idea per la Juve che verrà. Lo è stato qualche anno fa, lo sarà ancora. Il portiere del Torino appartiene alla generazione degli ’87: ne ha viste tante in carriera, probabilmente non tutte e a maggior ragione dopo un’annata meno esaltante delle precedenti non è così innaturale che si registrino movimenti attorno al proprio entourage. Del resto i suoi numeri tentano: Sirigu ha un contratto fino al 2022 e l’ingaggio sfiora i 2 milioni, bonus inclusi. Per esser chiari, aderisce perfettamente all’identikit tracciato dai vertici juventini: costerebbe poco, godrebbe di uno stipendio del tutto compatibile con il budget bianconero e non esistono segnali che facciano pensare a una blindatura da parte del Torino". Per quel che riguarda Belotti invece "Non una prima scelta, ma un profilo interessante da inserire nella rosa dei goleader da valutare. Ha tutte le caratteristiche che i bianconeri cercano".