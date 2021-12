Tuttosport: “Toro a muso duro, serve sfoltire la rosa”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il Toro non può più permettersi di tenere giocatori che guadagnano oltre un milione e mezzo all’anno e non rientrano nei piani del tecnico. Elementi che - scrive Tuttosport - continuano a deludere negli anni e che non hanno mai fatto fare alla squadra il salto di qualità": e si è visto nelle stagioni precedenti, in cui il Toro si è salvato per poco dalla Serie B. Nonostante la chiarezza di Juric su chi volesse e su chi poteva già andare via, qualcuno ha rifiutato il trasferimento per rimanere in granata, tranne Sirigu che è stato l'unico a rescindere il contratto. Tra i principali giocatori da mandare via, rientrano i nomi di Izzo, Verdi - attualmente positivo al Covid 19 e in isolamento a Bologna - Zaza e Baselli. "Il problema è che adesso il Toro, per rinforzarsi, guardare al futuro con ottimismo, compiere il salto di qualità che tutti i tifosi si aspettano non può permettersi di avere in rosa super milionari che non servono alla causa". E se si parla di uscite - compresa quella momentanea di Aina con la Coppa d'Africa per tutto il mese di gennaio - si parla anche di possibili entrate: con Juric, un giocatore che potrebbe arrivare e fare al caso del Toro sembrerebbe essere l'ex rossonero Piatek. "Ora la cifra si attesta sui 15 milioni. Non pochi, ma una cifra che va pesata tenendo conto della tipologia di acquisto. Per sostituire Belotti, la spesa è in linea se non anche bassa, avendo per obiettivo il reperimento di un pari ruolo del Gallo con età non superiore a quella di Piatek".