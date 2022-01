Tuttosport: “Toro attivo sul mercato, restano vivi gli obiettivi Nandez e Gatti”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Toro scatenato sul campo, ma anche attivo e vigile sul piano del mercato: quello di Fares potrebbe non essere l'unico colpo in entrata messo a segno dal Ds Vagnati, con i granata che insistono per Nandez e continuano le trattative per il centrale difensivo Gatti del Frosinone. Questo quanto riportato sull'edizione odierna di Tuttosport: "Ora il club può pensare a un obiettivo condiviso con la corazzata Inter, pochi mesi sfumato per un soffio. Può ambirci una squadra che, allenata da Juric e autorevolmente rinforzata, potrà presto stabilirsi nelle posizioni che danno accesso all’Europa. Là dove per caratura internazionale Naithan Nandez sta benissimo. Le partite con la Nazionale uruguaiana sono 49, gli anni 26 professionalmente trascorsi tra il Peñarol, il Boca Juniors e il Cagliari. Sì, sarebbe un colpo già a dimensione europea, quello del sudamericano. [...] Se per il difensore campano resta possibile la pista Udinese, nell’altro verso il responsabile dell’area tecnica granata avrà in settimana un nuovo incontro per portare avanti la questione Gatti. I 10 milioni che vuole il Frosinone sono tanti, ma sono pure trattabili da un Vagnati che resta attratto da questo centrale dalla scalata facile".