Tuttosport: “Toro-Bremer, il patto: via per 25 milioni”

"La cessione di Bremer non è un pour parler. Né un gentlemen’s agreement. È un vero e proprio patto ratificato, tra il giocatore e la società. Una condizione che il brasiliano e il suo entourage hanno posto per rinnovare, in cambio, fino al 2024 il contratto che altrimenti sarebbe scaduto nell’estate del ‘23" scrive il quotidiano tra le sue pagine. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente Cairo spera che si scateni un'asta per il suo difensore la prossima estate, ma se questo non dovesse accadere, "il primo pretendente gradito a Bremer che offrirà almeno 25 milioni se lo porterà a casa". Questo accordo tra Bremer e il Torino è come se fosse una clausola rescissoria.