Tuttosport: “Toro, confermata la buona prestazione contro le big”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Un "Toro ad altezza Milan", così lo descrive Tuttosport: sono i granata i responsabili del secondo pareggio consecutivo del Milan, e a differenza del Bologna, con pochissimi tiri in porta. Il Torino di Juric è riuscito a fare una grande partita, bloccando i rossoneri nella loro corsa scudetto: "Il Toro di pressione ne aveva meno di zero. Al massimo, il piacere di giocare finalmente davanti a una Maratona che è tornata a essere una curva e la serenità di non avere più obiettivi impellenti di classifica. Juric - soddisfatto a pieno della prestazione dei suoi, ma sempre molto esigente di un qualcosa in più - ha piazzato la sua squadra a uomo che più a uomo non poteva, con coppie fisse e inamovibili, anche a costo di cambiare zona abituale del campo". Toro-Milan è anche il presente-futuro di Pobega: stando alle parole di Vagnati, il centrocampista di proprietà del Milan tornerà nel club rossonero a fine stagione, ma non si esclude un suo ritorno sotto la Mole.