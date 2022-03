Tuttosport: “Toro da incubo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' un "Toro da incubo" quello visto con il Genoa secondo Tuttosport. Dopo esser passato in svantaggio, il Torino non è riuscito a rimontare un Genoa rimasto in dieci dal 25' a causa dell'espulsione di Ostigard: dopo 7 pareggi consecutivi alla guida del Grifone, il tecnico tedesco Alexander Blessin ha finalmente centrato una vittoria importante. "La partita l’abbiamo approcciata bene - dice Juric nel postpartita -, mettendo pressione agli avversari. Purtroppo è arrivato un gol abbastanza ridicolo al nostro primo errore. Penso che nei primi 45 minuti la