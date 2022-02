Tuttosport: “Toro, è caso Izzo, al posto di Armando viene schierato Lukic in difesa”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tuttosport stamattina scrive del caso Izzo che si è presentato ieri in casa Torino durante la partita contro l'Udinese. Dato il problema fisico di Djidji e la squalifica di Bremer, il centrale campano sarebbe stato il sostituto naturale di Buongiorno, dopo che il difensore classe 1999 è uscito per affaticamento muscolare, ma Juric e il suo vice Paro hanno preferito arretrare Lukic sulla linea difensiva. Il quotidiano piemontese si interroga sulle possibili cause che hanno portato a questa scelta dato che Izzo percepisce uno stipendio da oltre 1,5 milioni e solo 3 anni fa era nel giro della Nazionale. Ci si chiede se sia accaduto qualcosa tra Izzo e la società oppure con il Juric e il resto del gruppo perché il numero 5 granata sarebbe potuto essere prezioso per provare a tenere lo 0-0 negli ultimi minuti. Inoltre Izzo in estate e nel mese di gennaio ha rifiutato alcune proposte che gli sono arrivate preferendo restare in granata, conclude Tuttosport.