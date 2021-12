Tuttosport: “Toro, è di nuovo emergenza infortunati”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

7 assenze nel Toro, che a Cagliari dovrà cercare di invertire il trend negativo dei 3 punti e dovrà farlo contro la squadra dell'ex tecnico granata Mazzarri. L'unico che sembra poter recuperare è Rodriguez, ma sicuramente non per un posto in campo. "Mancano e mancheranno - scrive Tuttosport - uomini un po’ ovunque, a Juric": a partire dalla difesa, che dovrà fare a meno di Djidji e Singo, al centrocampo, che dovrà fare a meno di Ansaldi e Mandragora, fino all'attacco in cui mancheranno Verdi e Belotti. In campo a Cagliari si rivedranno, quindi, Zima e Buongiorno, Vojvoda e Aina sulle fasce, Brekalo sulla trequarti e Sanabria come punta. Gli undici a scendere in campo saranno perciò simili a quelli contro l'Empoli, che nella prima mezz'ora di gioco hanno dimostrato personalità, poi scemata in parte fino al 2-2 finale. Non un modo per festeggiare al meglio i 115 anni della società: un pareggio scialbo, e poca gente allo stadio - "settemila paganti con allegata una tribuna occupata da bambini, allenatori e dirigenti del Settore Giovanile". Il tutto ciò incoronato dagli applausi per i giocatori granata e dai fischi per il presidente Cairo.