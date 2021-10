Tuttosport: “Toro, è il momento di tornare a vincere”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il Torino FC, sul campo, sta provando - scrive TuttoSport - in tutti i modi a diventare Toro. Non lo è ancora, certo, ma insomma: gioca, aggredisce, attacca, coinvolge, non molla, a tratti perfino diverte e, se non altro, sfida le grandi senza paura mettendole anche in difficoltà": ecco perchè oggi è una prova del nove. Il Toro deve cercare di riscattarsi dalle ultime due sconfitte subite, e dovrà cercare di farlo nel migliore dei modi. "Juric e la società si mostrano in sintonia. Ma Cairo, adesso, vuole di più. Chiede i punti per dare un senso all’ennesima rivoluzione che ha messo in atto e gestire in maniera il più indolore possibile la prossima, annunciata partenza di Belotti": i punti, sì, perchè i granata di Juric nonostante un buon inizio di campionato e le buone prestazioni, non hanno ottenuto i risultati e i punti in classifica che si sarebbe meritato, ne sono consapevoli giocatori e società. Questa sera, alle 18.30, il Torino è determinato a portare a casa la vittoria, offrendo agli spettatori un bel gioco e una buona prestazione. Un'altra scoperta, per i granata, è Tommaso Pobega: nonostante sia in prestito secco dal Milan, il giocatore sembra essere indispensabile per il gioco di Juric. Lui e Lukic, dato che Mandragora sarà costretto a restare fuori per almeno un mese, saranno i protagonisti in mezzo al campo nella sfida con il Genoa. Un'altra buona notizia arriva dall'infermeria: Dennis Praet torna ad essere a disposizione del tecnico croato, che spera di poterlo schierare già dal primo minuto, dove al momento sembrano partire favoriti Linetty e Brekalo.