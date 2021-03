Tuttosport: “Toro, i pareggi servono a poco”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Non è più tempo di calcoli ma di fatti concreti. I pareggi non servono a niente, o comunque a poco; almeno come obiettivi di partenza.

Meglio rischiare, attaccare, cercare la vittoria e non tormentarsi a livello psicologico per limitare i danni. Nicola - scrive il quotidiano -, pur senza i suoi nazionali sta comunque preparando un Toro d’assalto. E pensa di schierare dall’inizio molti giocatori che si stanno allenando con lui al Filadelfia. Con loro sta provando di continuo schemi offensivi". Buone notizie arrivano dalle condizioni di Daniele Baselli che si è lasciato definitivamente alle spalle il problema alla caviglia e si candida per una maglia da titolare per il Derby della Mole. Unici indisponibili per ora Nkoulou (che è appena risultato negativo al coronavirus) e Singo che ieri si è fermato in allenamento per un problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra.